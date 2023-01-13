У Туреччині росіян, які втекли від мобілізації, почали виганяти з країни

Росіян які намагаються отримати «туристичний» ВНЖ у Туреччині, почали «видворяти» з країни, тобто відмовляти їм в отриманні цього виду на проживання. Таку історію розповіла російска блогерка, яка мешкає в Туреччині. За її словами, ситуація почала розвиватися з кінця грудня та досягла реально критичних масштабів.

Для початку – у чому причина. Блогер пояснює це так — швидше за все, неофіційна, але свідома позиція влади. «Кількість емігрантів досягла просто немислимих цифр, це число намагаються скоротити. Місцеві невдоволені нинішньою ситуацією. Усі паблики засипані коментарями про те, що в Анталії вже майже немає турків (це я лагідно написала). Вони активно скаржаться на це. Також необхідно врахувати, що невдовзі вибори президента. Звичайно буде робитися багато для того, щоб місцеві жителі були задоволені», – пояснила блогер.

Вона зазначила, що йдеться про ВНЖ, який дає право проживати на території Туреччини від 3 місяців до 2 років. Саме в ньому із 26 грудня почали масово відмовляти росіянам. «При цьому вийшов простий папір про те, що з цього числа потрібно доповнити пакет документів для подання – іншими.

На цих паперах має бути мокра печатка. І в міграційну службу потрібно подавати нотаріально завірений переклад (оформлений у Туреччині)», – пояснила блогерка.

При цьому раніше було заявлено, що тих, хто встиг подати документи до 26 грудня 2022 року, це нововведення не стосуватиметься. Проте за фактом і їм відмовляють, і більше того, за словами блогера, бувають такі ситуації, що чекаючих ВНЖ викликали до «міграційної» нібито донести документи, а там заявляли про відмову і вимагали протягом десяти днів залишити країну.

«Спочатку взагалі просто тупо первинникам із РФ відмовляли. У кого рандеву було після 26.12. Мабуть через те, що співробітники міграційки самі не розуміли, які саме документи необхідні. І простіше відмовити, ніж пізнавати істину. І це правда! Тому що істину НІХТО НЕ ЗНАЄ! У Туреччині так часто. Вигадають нововведення, а що з ним робити – незрозуміло. Тому трапляються такі казуси», – додала блогер.

Також з її слів з’явилася анкета, яку потрібно заповнювати після приходу. «Питання про мету приїзду і документи, що підтверджують цю мету, на що збираєтеся жити в Туреччині, ваш план подорожей, які місця плануєте відвідати і т.д. До речі, є знайомий, який все чітко прописав, надав все, що потрібно, але і йому відмовили! Посилаючись на те, що покладених 2 місяці йому вистачить для подорожі Туреччиною», – розповіла блогер. Вона нагадала, що цей вид на проживання заявлений як туристичний і люди нібито приїжджають подорожувати Туреччиною.