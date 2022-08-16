У Росії вишикувалися величезні черги до візових центрів за шенгеном

Туристи, перелякані останніми закликами з боку країн ЄС закрити видачу віз росіянам, вишикувалися у величезні черги до візових центрів. Як запевняє «Комерсант», кількість звернень до профільних агенцій підскочила на 40%. Експерти заявляють, що російські туристи побоюються, що процедура оформлення віз для поїздок до Європи стане такою ж складною, як для подорожей до США.

Тим не менш, турбізнес в РФ закликає туристів відставити паніку і не намагатися порушити візові правила — буде лише гірше, а також зазначає, що основну проблему створює обмежена кількість місць для подачі документів для отримання візи. При цьому погіршення ставлення до росіян в основних туристичних країнах та їх консульства не помічено.

Як заявило одне з джерел «Ъ» у візових компаніях, туристи почали намагатися оформляти візи про запас, побоюючись проблем. Загалом на тлі заяв Естонії та Фінляндії та інших погроз від країн Євросоюзу (подробиці читайте за посиланням), за останні два тижні кількість заявників зросла на 40% – запевняють у компаніях-посередниках з видачі віз. Причому часто туристи мають досить довготривалі плани — аж до виїздів з дітьми на осінні канікули. Основне побоювання туристів, як запевняють представники візових агентств, що отримати візу до Європи стане так само складно, як візу до США.

«Ситуація нагадує минуле до появи візових центрів, коли люди стояли ночами в чергах перед посольствами та перепродували чергу. Процес оформлення документів ускладнився, термін розгляду зріс, але основна проблема — знайти слоти на запис», – запевняють у візових агентствах.

При цьому, як заявила виданню виконавчий директор Асоціації туроператорів Росії Майя Ломідзе, поки кількість російських туристів до Європи становить лише 5–10% від «доковідного» рівня. Здебільшого туристи їдуть до традиційних курортних країн, серед них Франція, Іспанія, Італія та Греція, проте добираються туди туристи часто саме через Фінляндію та Прибалтику, які виступають основними заборонниками у візовому питанні.

Експерт також додала, що в турбізнесі поки що паніки немає, тим більше, що й обсяг бронювань Європи залишається незначним. “У разі додаткових обмежень серйозних втрат туроператори не зазнають”, – пояснює експерт. Туроператори додають, що складний процес оформлення віз та проблеми доставки привів організованих клієнтів до того, що вони переорієнтувалися на Туреччину чи ОАЕ.

При цьому погіршення ставлення до російських туристів у самих візових центрах не помічено: «Якщо турист має мету і гарну візову історію — візу він отримає, хоча цьому і можуть супроводжувати складнощі». Кількість відмов у візових центрах Фінляндії справді зростає, але здебільшого вони мотивовані — також запевняють у візових центрах, наводячи анекдотичні випадки. Так, туристи, що панікують, вимагають візу в посольстві Фінляндії, прикладаючи до заяви бронь готелю в Барселоні — не дивно, що в цьому випадку слідує відмова.