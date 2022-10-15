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У Росії літак не випустили до Анталії через повістку, яка прийшла пілоту

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Росії літак не випустили до Анталії через повістку, яка прийшла пілоту

У ЗМІ з’явилася інформація про те, що пілота авіакомпанії AZUR air зняли з рейсу, який мав вилетіти з Уфи до Анталії 30 вересня. За даними кількох видань, пасажирів літака кілька годин тримали на льотному полі, а потім через гучний зв’язок оголосили, що всім необхідно залишити борт.

«У зв’язку з мобілізацією та подальшою забороною перетину кордону для другого пілота зліт скасовується. Просимо вас залишити літак», – передає слова одного із очевидців.

Телеграм-канал Mash із посиланням на туристів повідомив, що другий пілот, якого зняли з рейсу, отримав повістку ще до того, як прибув на роботу. Ймовірно, співробітник авіакомпанії проігнорував документ від військкомату та нікому про нього не розповів. Це могло спричинити його зупинку на паспортному контролі.

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