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У Росії для фахівців туріндустрії намагаються запровадити відстрочку від мобілізації

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Росії для фахівців туріндустрії намагаються запровадити відстрочку від мобілізації

РСТ намагатиметься домогтися введення броні для деяких фахівців в індустрії турбізнесу, для чого хоче звернутися до влади щодо відстрочки від мобілізації для працівників туріндустрії. Із такою заявою виступив виконувач обов’язків президента Російського союзу туріндустрії Ілля Уманський, гендиректор туроператора “Алеан”.

За його словами, частині фахівців, зайнятих у туріндустрії, необхідно надати відстрочку від призову щодо часткової мобілізації. Причина — завдання збереження кадрів, яке «стоїть гостро», а також здоров’я та безпека туристів.

«Ми разом із компаніями, залученими до туріндустрії, формуємо перелік фахівців, яких необхідно зберегти. Це шеф-кухарі, співробітники інженерних служб, фахівці з лавинної безпеки, які працюють на лижних курортах, капітани та працівники круїзних компаній», – заявив Ілля Уманський. За його словами, представники турринку найближчим часом звернуться до Ростуризму та уряду. «Сподіваємося, що нам вдасться забезпечити цим людям броню від призову», – додав експерт.

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