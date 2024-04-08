Всі розділи
ГоловнаРосіяУ готелі Туреччини знайдено мертвим російський турист
РосіяТуреччинаТуризм

У готелі Туреччини знайдено мертвим російський турист

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У готелі Туреччини знайдено мертвим російський турист
Unsplash

Як повідомляє видання BirGun, 40-річного туриста з Росії знайшли мертвим у номері готелю в Аланії (провінція Анталія, Туреччина). Причини смерті зараз з’ясовуються.

Уточнюється, що росіянин зупинився в готелі в районі Оба в Аланії три дні тому.

Після того, як постоялець довгий час не виходив із номера, співробітники готелю вирішили увійти всередину, відчинивши двері своїм ключем, та виявили його тіло.

До готелю прибула поліція та медики. Тіло туриста відправили до інституту судової медицини Анталії для з’ясування причин смерті.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Вперше таке бачили: В Індії риба мало не вбила підлітка, запливши йому до рота

Індія
В Індії медики зіткнулися з незвичним випадком. До лікарні...

Популярне туристичне місто у Таїланді захопили банди мавп. Поліцейські озброїлися рогатками

Таїланд
Туристичне місто Лопбурі в Таїланді страждає від своєрідного кошмару:...

Літак який прямував із Франкфурта розвернувся через забитий туалет

Німеччина
Рейс United Airlines Boeing 777, який прямував із Франкфурта...

У США під час зльоту у літака відвалилася панель двигуна

США
Рейс DL56 авіакомпанії Delta Air Lines, що прямував із...

У США завалився величезний міст після того, як у нього врізалося вантажне судно (Відео)

США
Як передає телеканал Fox Baltimore, у місті Балтімор (штат...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsСШАУкраїнаЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму