У ЄС пропонують скасувати угоду про спрощене отримання віз для громадян РФ

Як повідомляє Bloomberg, у ЄС запропонували скасувати чинну угоду про спрощений процес отримання віз для громадян Росії. Пропозиція надійшла від Чехії.

Так, якщо це рішення буде ухвалено, що консульський збір підвищиться з 35 до 80 євро. Також збільшиться термін опрацювання заявок.

Таке рішення, на думку єврочиновників, має згладити розбіжності між країнами-членами ЄС щодо видачі віз. Ряд країн Європи не підтримують жодних обмежень: Німеччина, Угорщина, Греція, Португалія, Кіпр. Зустріч глав МВС країн ЄС із цього питання відбудеться 30—31 серпня у Празі.