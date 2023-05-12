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Туреччина масово відмовляє росіянам у дозволах на проживання

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Громадяни Росії зіткнулися з проблемами при отриманням або продовженні туристичної посвідки на проживання у Туреччині. Місцями відмови отримують 90% заявників. Ситуація носить масовий характер, пише The Moscow Times.

“Практично у всіх регіонах почав різко зростати відсоток відмов у дозволах на проживання, а продовження проживання стало найболючішим питанням для більшості росіян, що перебралися до Туреччини”, – зазначає видання.

Місцеві адміністрації вимагають для продовження посвідки на проживання набагато більше документів, наприклад, виписки з турецьких банків з щомісячними надходженнями на рахунок. При цьому дохід на сім’ю з трьох осіб має становити щонайменше 2000 доларів щомісяця. Раніше для отримання туристичного дозволу на проживання було досить показати договір оренди житла і поліс місцевої страховки.

Як розповів журналістам турецький візовий консультант, зараз проблема набула масового характеру і спостерігається у всіх основних містах Туреччини, хоча вимоги до документів у кожного міста можуть бути свої. Зараз багато росіян намагаються обійти проблему, оформляючи інший тип дозволу на проживання замість туристичного, наприклад, через покупку нерухомості.

Однак такі варіанти доступні не всім. Багато росіян, які постійно проживають в Туреччині, скаржаться на вимушене повернення в Росію, або необхідність переїзду в інші країни.

“Минулого року росіяни стали найбільшими покупцями нерухомості в Туреччині серед іноземців, зайнявши чверть цього ринку. Вони придбали в Туреччині понад 16 000 об’єктів — втричі більше, ніж роком раніше. Число оформлених росіянам дозволів на проживання склало 153 тисячі, і це також рекорд серед всіх іноземних громадян в Туреччині”, – пише видання.

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