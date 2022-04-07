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Туреччина зберігає обережний оптимізм щодо російсько-українських переговорів

Євгеній Подольський

Туреччина зі «стриманим оптимізмом» оцінює ситуацію навколо переговорів між Росією та Україною. Про це заявив журналістам глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі.

За його словами, на зустрічі делегацій РФ та України в Стамбулі було досягнуто значних зрушень, проте події в Бучі негативно позначилися на підсумках переговорів.

«Це була зустріч, на якій сторони досягли значного прогресу. Згодом обидві сторони визнали це. Але, на жаль, кадри, які ми бачили з Бучі та деяких інших регіонів (України), псують відносно позитивну атмосферу. Однак ми все ще зберігаємо надію та обережний оптимізм. Натомість ми реалісти. Є складні питання, але ми маємо продовжувати наші зусилля, і Туреччина робить все, що від неї залежить», – сказав Чавушоглу.

За його словами, пріоритетом для Туреччини, як і раніше, залишається організація зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського. «Ми очікуємо на подальші переговори між делегаціями, а потім зустрічей міністрів закордонних справ двох країн, щоб ініціювати можливу угоду. Обидві сторони погоджуються, що у перспективі глави двох держав можуть зустрітися, і ми закликаємо лідерів обох сторін провести зустріч», – сказав він.

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