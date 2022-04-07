Туреччина зберігає обережний оптимізм щодо російсько-українських переговорів

Туреччина зі «стриманим оптимізмом» оцінює ситуацію навколо переговорів між Росією та Україною. Про це заявив журналістам глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі.

За його словами, на зустрічі делегацій РФ та України в Стамбулі було досягнуто значних зрушень, проте події в Бучі негативно позначилися на підсумках переговорів.

«Це була зустріч, на якій сторони досягли значного прогресу. Згодом обидві сторони визнали це. Але, на жаль, кадри, які ми бачили з Бучі та деяких інших регіонів (України), псують відносно позитивну атмосферу. Однак ми все ще зберігаємо надію та обережний оптимізм. Натомість ми реалісти. Є складні питання, але ми маємо продовжувати наші зусилля, і Туреччина робить все, що від неї залежить», – сказав Чавушоглу.

За його словами, пріоритетом для Туреччини, як і раніше, залишається організація зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського. «Ми очікуємо на подальші переговори між делегаціями, а потім зустрічей міністрів закордонних справ двох країн, щоб ініціювати можливу угоду. Обидві сторони погоджуються, що у перспективі глави двох держав можуть зустрітися, і ми закликаємо лідерів обох сторін провести зустріч», – сказав він.