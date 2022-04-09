ГоловнаРосіяТуреччина планує створити нову авіакомпанію для перевезення російських туристів на курорти
РосіяТуреччинаТуризм

Туреччина планує створити нову авіакомпанію для перевезення російських туристів на курорти

Євгеній Подольський

Влада Туреччини розробила масштабну програму для збереження російського турпотоку на курорти республіки. Зокрема, у країні може бути створена окрема авіакомпанія, яка візьметься за перевезення туристів з РФ. Про це повідомляє газета Sabah.

За даними видання, такі заходи зараз опрацьовує Міністерство туризму разом із Мінфіном Туреччини. Згідно з розрахунками, новий перевізник зможе вийти на ринок вже найближчим часом і до кінця року доставить до Туреччини близько 1 млн. росіян. Втім, поки що невідомо, чи буде авіакомпанія утворена на базі будь-якої діючої або її створять з нуля.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмCOVID Travel NewsРосіяLifeStyleУкраїнаТуреччинаСШАМедицинаЄгипет

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїздоров'яПоради туристамПравила в'їздуАвіаперельоти

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал