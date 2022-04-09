Туреччина планує створити нову авіакомпанію для перевезення російських туристів на курорти

Влада Туреччини розробила масштабну програму для збереження російського турпотоку на курорти республіки. Зокрема, у країні може бути створена окрема авіакомпанія, яка візьметься за перевезення туристів з РФ. Про це повідомляє газета Sabah.

За даними видання, такі заходи зараз опрацьовує Міністерство туризму разом із Мінфіном Туреччини. Згідно з розрахунками, новий перевізник зможе вийти на ринок вже найближчим часом і до кінця року доставить до Туреччини близько 1 млн. росіян. Втім, поки що невідомо, чи буде авіакомпанія утворена на базі будь-якої діючої або її створять з нуля.