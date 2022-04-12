Туреччина: Чи можуть європейські туристи замінити росіян та українців?

Останніми роками російські та українські туристи з великим ентузіазмом насолоджувалися пляжами та пейзажами Туреччини та стали незамінними для місцевої індустрії туризму.

Однак у нинішньому напруженому контексті війни в Україні перспективи виглядають дещо похмурішими, і, можливо, Туреччині час розпочати пошук альтернативних мандрівників для підтримки роботи сектору.

Хоча вторгнення Росії – це неймовірна гуманітарна трагедія, наслідки війни можуть виявитися масштабнішими, ніж можна було б очікувати. І сектор туризму в Туреччині, швидше за все, буде залучено до цього процесу.

Минулого року Росія була найважливішим туристичним ринком Туреччини з 4,6 мільйонами прибутків, тоді як Україна посідала третє місце з часткою у два мільйони людей.

У 2022 році турецький туристичний сектор очікував прибуття 7 мільйонів росіян та 3 мільйонів українців. Проте з огляду на поточну ситуацію представники галузі почали шукати нові можливі ринки-джерела.

І в цьому контексті здається, що країна активізувала свою рекламну діяльність, особливо щодо європейських мандрівників, щоб почати заповнювати прогалину, яка утворюється через відсутність росіян та українців.

Число європейців вже зростає

Судячи з даних за перші два місяці 2022 року, кількість європейських мандрівників зростає. Хоча цей показник ще не досягнув допандемічного рівня, набрана динаміка обнадіює сектор.

Наприклад, британські туристи почали купувати тури на курорти Туреччини, причому повні літаки прибувають у країну вже з кінця березня. Якщо цей темп збережеться, то рекорд 2019 року за кількістю британців, що відпочивають у Туреччині, напевно буде побитий.

Це обнадіює Туреччину, але поки що важко сказати, чи заповнить це прогалину, яка виникне на російському та українському ринках. Тому з економічного погляду також дуже важливо, щоб європейські мандрівники з високою купівельною спроможністю більше віддавали перевагу Туреччині.

З точки зору кількості туристів, можливо, бажаний рівень не буде досягнуто, але якщо прибуток від кожного туриста збільшиться, це буде важливим успіхом для турецької туристичної індустрії.

Є ще два моменти, про які не слід забувати. По-перше, це зміни у зовнішній політиці Туреччини. Стосовно країн, з якими у минулому були проблеми, почали відкриватись “білі сторінки”.

Ці зміни також вплинуть на туризм. І друге питання – про внутрішніх туристів. Чи не буде правильним, якщо готельєри зроблять більше для стимулювання внутрішнього туризму, про який згадують у кожний неспокійний період?