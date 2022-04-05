США заборонили Росії погашати борг за доларовими рахунками в американських банках

Сполучені Штати від сьогодні заборонили Росії сплачувати борги за рахунок коштів американських банків, посилюючи економічні збитки, завдані Москві вторгненням в Україну, повідомило Міністерство фінансів США..

“Сьогодні останній термін для Росії здійснити чергову виплату боргу. Від сьогодні міністерство фінансів США не дозволить виплати боргу в доларах з рахунків російського уряду в фінансових установах США”, – сказав AFP речник Мінфіну.

Росія повинна вибирати між виснаженням своїх доларових резервів або дефолтом.

Раніше виплати боргу були звільнені від майже повної блокади, яка ізолювала Росію від світової фінансової системи, і країна здійснила кілька платежів іноземним кредиторам через великі банки США. Країні також дозволили отримувати платежі за продаж нафти і газу, хоча США заборонили імпорт з Росії.