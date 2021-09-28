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США просять РФ надати бази для відстеження загроз в Афганістані

Питання обговорили на минулому тижні глави Генштабів ВС двох держав

Євгеній Подольський

США звернулися до РФ з проханням надати російські бази на кордоні з Афганістаном для відстеження терористичних загроз в цій країні, пише Wall Street Journal (WSJ).

Згідно з виданням, цю тему минулого тижня в ході зустрічі в Гельсінкі обговорили голова Об’єднаного комітету начальників штабів ВС США генерал Марк Міллі і начальник Генштабу ВС Росії Валерій Герасимов.

Деталі переговорів видання опублікувало незадовго до виступу Міллі і міністра оборони США Ллойда Остіна перед комітетом Сенату з питань збройних сил.

Як повідомляє видання, США звернулися до багатьох країн Центральної Азії, зокрема Пакистану, з проханням надати бази для контртерористичних операцій в Афганістані, проте не знайшли відгуку.

Офіційні особи США, які не захотіли називати імені, повідомили WSJ, що генерал Міллі попросив Герасимова передати президенту РФ Володимиру Путіну прохання Ради національної безпеки Білого дому щодо баз.

В Об’єднаному комітеті начальників штабів ВС США і Пентагоні не прокоментували повідомлення.

Згідно із законом Сполученим Штатам заборонено військове співробітництво з Росією.

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