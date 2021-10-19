США можуть почати впускати російських туристів, щеплених Супутником-V

З 8 листопада Сполучені Штати планують відкритися для вакцинованих туристів, при цьому є шанси, що в список дозволених вакцин «в майбутньому» буде додано і російський «Супутник V». Таку інформацію опублікувало видання Travel Daily Media. Поки, за словами експертів видання, «існує певна невизначеність щодо того, що є прийнятним доказом вакцинації і як буде розвиватися весь процес».

Відомо наступне: з 8 листопада, згідно із заявою Білого Дому, кордони США відкриваються для повністю вакцинованих міжнародних мандрівників по суші і повітрю. До 8 листопада очікується конкретика про те, які вакцини будуть прийняті для в’їзду до Сполучених Штатів, а також види необхідних доказів. Орієнтовно будуть дозволені всі вакцини, схвалені FDA і ВООЗ – тобто Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson і AstraZeneca-SK Bio. Що ж стосується китайської Sinovac і російської вакцини Sputnik V, то вони «можуть бути додані в список в майбутньому, але поки це неясно» – стверджує видання.

При цьому видання відзначає, що звістка про відкриття вже активізувало мандрівників. Зокрема, це стосується Австралії і Європи, звідки різко зросла кількість бронювань. При цьому «існує проблема в однаковому підході до допуску туристів по всій країні. Вимоги до вакцинації відрізняються від штату до штату і від міста до міста», – додають експерти.