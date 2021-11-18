Сотні росіян летять до Хорватії, щоб отримати схвалену ЕМА вакцину, щоб мати можливість подорожувати

Понад 50 російських громадян щодня вирушають до Хорватії, щоб зробити щеплення вакциною, схваленою до застосування Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

В даний час російська влада пропонує тільки вітчизняну вакцину “Супутник V”. Однак, оскільки ті, хто був повністю щеплений від захворювання COVID-19 за допомогою цієї дози вакцини, не мають права на безперешкодний виїзд до країн ЄС, більшість із них вирішили зробити повторне щеплення, схвалене EMA.

Хорватія є однією з країн, що пропонують безкоштовні вакцини для всіх, включаючи іноземців, що призвело до значного збільшення рейсів з Росії до Хорватії, оскільки все більше росіян бажають отримати вакцину, широко визнану в Європейському Союзі.

У всіх країнах-членах ЄС діють суворі правила в’їзду для мандрівників, які отримали щеплення “Супутник”. Ті, хто отримав вакцину “Супутник”, зобов’язані пройти тестування та правила самоізоляції після прибуття до більшості країн ЄС/Шенгенської зони. У деяких випадках ними також поширюються вимоги подвійного тестування.

Тому, щоб уникнути великих заходів щодо в’їзду, а також мати можливість вільно подорожувати Європою, росіяни тягнуться в інші країни, які пропонують вакцини, які отримали широке визнання.

“З квітня по жовтень 2021 року тут зробили щеплення 4908 іноземців, більшість з яких росіяни. Тільки за цей місяць у нас вакциновано близько 1000 росіян”, – сказала для France24 керівник центру вакцинації в Хорватії, доктор Неда Ференчич Врбан.

Вакцина Sputnik V ще не була схвалена EMA або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), оскільки виробник вакцини не надав усю необхідну інформацію для розгляду, який має відбутися наприкінці цього місяця.

В результаті, оскільки вакцина не отримала “зеленого світла” ні від EMA, ні від ВООЗ, мандрівники з Росії, а також не менше мільйона громадян ЄС не можуть вирушити до США. Це пов’язано з тим, що Управління з контролю за продуктами та ліками США приймає лише вакцини, схвалені ЕМА та ВООЗ, як дійсне підтвердження імунітету для подорожей.

Як і в США, всі країни ЄС/Шенгенської зони, які приймають лише дози вакцин, схвалені EMA та ВООЗ, не дозволяють необмежений в’їзд російським громадянам та громадянам інших країн, які отримали вакцину “Супутник”.

З країн ЄС/Шенгенської зони лише Греція, Кіпр, Словенія, Угорщина та Словаччина дозволяють в’їзд мандрівникам, які отримали вакцину “Супутник”.

Враховуючи, що в кожній країні існують свої вимоги до статусу мандрівників щеплення, ми рекомендуємо всім перевірити дійсність своєї вакцини перед поїздкою за кордон. Це можна зробити за допомогою інструменту VisaGuide.World для перевірки вакцин, який дозволяє кожному перевірити, чи визнає його вакцину країна призначення.

За даними, наданими Reuter’s vaccination tracker, лише 35,6 відсотка дорослого населення Росії повністю вакциновано. З іншого боку, близько 42,6 відсотка одержали хоча б одну дозу вакцини.

Через низький рівень вакцинації в Росії різко зросла кількість випадків захворювання на COVID-19. Тільки за останні 24 години в країні зареєстровано 36 818 нових випадків зараження та 1 240 смертей.