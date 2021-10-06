Сенатори закликали Байдена вислати 300 російських дипломатів

Американські сенатори-демократи і сенатори-республіканці закликали президента Джо Байдена вислати 300 російських дипломатів із США, якщо Москва не видасть більше віз для американських громадян, що представляють Вашингтон в Росії, повідомляє Reuters.

З такою пропозицією виступили глави комітетів Сенату з міжнародних відносин і розвідці, демократи Боб Менендес і Марк Уорнер і республіканці Джим Ріш і Марко Рубіо.

Якщо запит буде виконаний, це стане різкою ескалацією триваючого спору про персонал посольства на тлі напруженості у відносинах між Вашингтоном і Москвою, зазначає Reuters.

У серпні Росія заборонила посольству США в Москві містити або наймати російських громадян або громадян третіх країн в якості співробітників або підрядників, за винятком охоронців, що змусило місію звільнити 182 своїх співробітників і ще десятки осіб, які працюють за субпідрядом, повідомив Держдепартамент. Це означає, що в Росії знаходиться всього близько 100 американських дипломатів з 400 російських дипломатів у всіх Сполучених Штатах, сказали сенатори.

“Така нерівність в дипломатичному представництві неприйнятна. Відповідно, Росія повинна видати достатню кількість віз, щоб число американських дипломатів в Росії і число російських дипломатів в США наблизилося до паритету”, – написали сенатори в листі Байдену.

Якщо Москва не зробить цього, Байден, за їхніми словами, повинен почати процедуру висилки до 300 російських дипломатів.

До сих пір Білий дім і Державний департамент США не дали ніяких коментарів з цього питання.