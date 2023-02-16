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Роздяглася догола, покусала бортпровідників і ломилася до пілотів: п’яна російська туристка влаштувала екстремальний безлад у літаку

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Роздяглася догола, покусала бортпровідників і ломилася до пілотів: п'яна російська туристка влаштувала екстремальний безлад у літаку

Екстремальний стриптиз із бешкетом та спробами членошкідництва на борту лайнера російського «Аерофлоту» представив своїм передплатникам telegram-канал Mash. Кореспонденти каналу розповіли, що туристка, помічена за курінням у туалеті, роздяглася догола, покусала бортпровідників і ломилася в кабіну до пілотів. Втихомирили п’яну бешкетницю лише за допомогою спецзасобів.

Як розповів канал, прямо у зоні турбулентності Ользі (ім’я змінено) захотілося покурити. Для цього вона закрилася у туалеті, але бортпровіднику не сподобався запах диму.

Він зробив зауваження, від якого Ольга затряслася разом із літаком. Негайно оголила груди, стала кричати, що всі пасажири під загрозою і заради порятунку їй потрібно в кабіну пілотів.

Бешкетницю спробував відтягнути бортпровідник, якому неадекватна пасажирка вчепилася зубами в плече.

У результаті бортпровідники за підтримки пасажирів бізнес-класу зуміли зафіксувати туристку, надіти на неї спочатку ліфчик, потім — пластикові наручники. У них вона і провела залишок польоту, після чого була доставлена до поліції.

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