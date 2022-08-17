Російських туристів у Фінляндії почали зустрічати українським гімном

Російських туристів, які масово відвідують знаменитий річковий водоспад у Фінляндії як пам’ятку, з кінця липня почали зустрічати виконанням національного гімну України на знак протесту проти війни РФ в Україні. Подробиці повідомив France24.

Йдеться про східне фінське місто Іматра, де щодня сотні мандрівників збираються на мосту, що височіє над порогами водоскату Іматранкоскі — однією з найвідоміших природних пам’яток країни. Одночасно щодня на річці відкривається майже сторічна гребля, і вода прямує під міст під звуки музики фінського композитора Яна Сібеліуса.

Це популярне та знакове місце для російських туристів. Навіть Катерина Велика, імператриця Росії, відвідала Іматранкоскі у 1772 році. Однак влада фінського міста вирішила висловити протест проти РФ і туристам, які приїжджають з росії, дуже креативно: транслювати український гімн у історично популярної серед росіян пам’ятки.

Фінляндія, яка має 1300-кілометровий східний кордон із Росією, також готується обмежити видачу туристичних віз росіянам, як це вже зробила Естонія. Нагадаємо, з 18 серпня росіянам не можна в’їжджати до Естонії за візою, виданою цією державою.

“Це погано для росіян, які люблять Фінляндію. Але ми розуміємо уряд Фінляндії”, — процитував телеканал слова російського туриста, який приїхав зі своєю родиною подивитися на пороги найдавнішої пам’ятки Іматри.

Інше відношення

Також у сусідньому місті Лаппеенранта український державний гімн звучить щовечора над будинком мерії, звідки відкривається краєвид на торгові центри, популярні у російських туристів. «Мета – висловити рішучу підтримку Україні та засудити війну – заявив AFP мер Лаппеєнранти Кіммо Ярва. Наприклад, багато росіян приїжджають у своє улюблене фінське місто Лаппеенранту на шопінг: купують одяг та косметику. Багато автомобілів можна побачити з російськими номерними знаки.

Російський туризм викликав невдоволення у Фінляндії через геополітичні події. Так, опитування, опубліковане минулого тижня фінською громадською телекомпанією Yle, показало, що 58 відсотків фінів виступають за обмеження російських туристичних віз.

«На мій погляд, їх слід обмежити. Я не бачу іншого способу змусити російських політиків замислитись», — прокоментував ситуацію 57-річний місцевий житель Лаппеєнранти. Хоча він не має нічого проти індивідуальних туристів, співрозмовник зазначив, що його стосунки з росіянами змінилися.