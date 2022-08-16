Російського блогера виселили з готелю у Туреччині за відеозйомку

Блогер розмістився у 5-зірковому Perre La Mer у Кемері та проводив відпустку, роблячи контент для свого блогу.

Блогер записував відео про відпочинок у цьому готелі, але одного дня в момент запису ролика на пляжі на мене починає кричати жінка і кидати камінням! Зрештою виявилося, що це дружина консула Казахстану. Вона погрожувала виселити його з готелю та викликати поліцію за зйомку у громадському місці.

Конфлікт був викликаний тим, що жінці не сподобалося, що за 20 метрів від неї розмовляють і не дають їй читати книжку. Готель став на її бік, зібралися викликати поліцію, оформили заяви тощо. Адміністрація прийняла рішення виселити туриста, вставши на бік дружини консула.

Чим керувався готель, виселивши постояльця, невідомо.

За словами юристів, дії адміністрації можуть бути правомірними лише в тому випадку, якщо це передбачено правилами розміщення.

Раніше ми розповідали про інцидент у готелі Corendon Playa Kemer 5*: двох росіян виселили першого ж дня відпочинку. За словами туристів, їх попросили залишити готель через те, що вони намагалися познайомитися з дівчатами, які виявились родичами власника об’єкта. Адміністрація готелю стверджує, що парубки поводилися потенційно небезпечно для інших постояльців, тому їх виселили.