Російські туристи почали закопувати свою готівкові євро в лісі на кордоні Фінляндії

Нетривіальний спосіб зберегти свої готівкові євро знайшли російські туристи, які виїжджають з Фінляндії до Росії — вони почали робити «сховани» валюти в лісі, прямо на кордоні, через побоювання їх вилучення фінськими митниками, які керуються запровадженою ще в березні 2022 року забороною готівкових євро в РФ.

Як мінімум про два випадки подібної дії стало відомо «Фонтанці.ру». Росіяни згадали старий російський спосіб збереження цінностей: щоб запобігти їхньому вилученню, закопують, ні, не на «полі дурнів», а в лісі. Туристи далеко не йдуть, а закопують безпосередньо біля кордону до наступного разу.

«Цієї неділі їздили до Фінляндії. Начиталися на «Фонтанці» новин, що фіни вилучають валюту. Витратити не встигли, картку купити не змогли. Вирішили не ризикувати. Ідею підглядали в «Орлі та Решці» — закопали свої 300 євро під деревом, на галявині на шляху з Лаппеенранти. Попередньо замотали в пакет і поклали у пляшку 0.5. Місце зняли, координати зберегли. На початку жовтня повернемось. Сподіваюся, що ніхто раніше за нас її не знайде», — розповіла петербурженка Єлизавета 14 вересня.

За даними видання, це не перший випадок. Схожа історія згадується, принаймні, ще раз у чаті «На кордоні», де туристи викладають звіти про подорожі до Фінляндії. Втім, не виключено, що з популяризацією тренду закопування грошей біля кордону ходитимуть фіни з лопатами в руках…

«Вчора при в’їзді до РФ на Брусничному в черзі жінка розповідала, що її фіни щойно зі 100 євро не пустили — розгорнули назад, а всі магазини закриті. Викрутилася — закопала в лісі скарб», — розповів один із мандрівників у чаті.

Інші члени спільноти припустили, що таких «скарбів», мабуть, згодом буде більше. Нагадаємо, наприкінці серпня фінські митники стали більш активно цікавитися готівкою у російських туристів, які виїжджають на батьківщину.

Підлив масла у вогонь страхів інцидент із жителем Петербурга, у якого конфіскували 1’390 євро прямо на фінсько-російському кордоні, пославшись на санкції Євросоюзу. Однак під час наступного візиту до країни озер він зміг повернути все до останнього євро, просто пред’явив митників паспорт та акт вилучення коштів.

Нагадаємо, заборона на вивіз готівкових євро з країн Європейського союзу до Росії, за аналогією з такими ж заборонами на вивезення доларів із США, була прийнята владою блоку ще у березні 2022 року. За даними Департаменту митного контролю Фінляндії, вилучення готівки у туристів є законним і укладається до статті 5i регламенту Ради ЄС. Згідно зі статтею, забороняється продавати/постачати/переказувати чи експортувати банкноти, номіновані в будь-якій офіційній валюті держави — члена ЄС, до Росії чи будь-якої фізичної чи юридичної особи, організації чи органу в Росії. Митниця Фінляндії керується тим, що західна валюта в Росії не потрібна, а потрібна лише для індивідуальних цілей туристів під час перебування в країнах Євросоюзу.