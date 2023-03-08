Російські туристки стверджують що у Туреччині їх зґвалтували співробітники готелю: турків нагородили венерологічним захворюванням

Про скандальну кримінальну справу, заведену судячи з усього в Росії, але з приводу зґвалтування в Туреччині, розповів провладний telegram-канал Mash: у Турецькій Республіці було зґвалтовано дві російські туристки, причому співробітниками готелю, де вони відпочивали. Одна з жінок озвучила правоохоронцям оригінальну «прикмету»: потерпілі нагородили турків специфічним захворюванням, що спростить доказ винності злочинців.

Як запевняє джерело, «дві московські подруги-офіціантки звинуватили у зґвалтуванні їх свіжопридбаних кавалерів у турецькій Анталії». Причому заяву дівчини подали вже в Москві, «коли пояснювали батькам, чому пропадали два дні та не відповідали на повідомлення».

Сюжет telegram-канал переказує у таких висловлюваннях: «Наташа та Оксана (імена змінені) на відпустку рвонули до моря до Анталії. В останні дні відпочинку з’явився настрій затестити місцеві клуби — за порадою звернулися до Каміля, співробітника готелю. Він запевнив, що разом із товаришем організує «все включено» та забезпечить безпеку. Але після коктейлів у клубі подруги знепритомніли. Потім невиразні спогади: готель, турки, насильство». За даними каналу, подати заяву дівчат переконали батьки. «Потім рейс додому, допит і заява в поліції. Одна із постраждалих каже, що подарувала на згадку турку специфічне захворювання. Друга – що нічого не пам’ятає, але теж постраждала від гостинності», – додає телеграм-канал.

Також джерело зазначає, що, за припущенням слідства туристок, турки попередньо накачали наркотиками. Порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, що проблема згвалтування довірливих туристок — на турецьких курортах справді дуже гостра. Так, понад півсотні випадків, що сталися з їхніми британськими туристками, призвели до того, що Міністерством закордонних справ та розвитку Співдружності (FCDO) Британії було опубліковано навіть спеціальний перелік рекомендацій для туристок. Насамперед, туристам і особливо туристкам нагадали, що будь-яка незнайома чи малознайома людина може виявитися зловмисником. Більшість випадків зґвалтування в Туреччині, зазначили у відомстві, відбувалися вночі після зустрічі чи спілкування з кимось протягом дня — як і в нашому випадку з туристками, які довірилися до випадкового знайомого.

«Ви маєте бути особливо пильними в таких ситуаціях. Ніколи не приймайте пропозиції від незнайомих людей, зокрема підвести вас. Якщо у вас є якісь побоювання, зверніться за порадою до вашого туроператора чи турецької влади», — йшлося й у попередженні FCDO для британок. Також туристам (обох статей) рекомендують побоюватися незнайомців у клубах та барах, щоб у їхній напій нічого не додали. «Купуйте свої напої самостійно, не приймайте їх від друзів та постійно стежте за келихом, щоб у них нічого не підсипали. Будьте обережні з незнайомцями, які підходять до вас, пропонуючи їжу та напої (в них можуть бути підмішані наркотики), щоб обміняти гроші чи відвести вас до ресторану чи нічного клубу», — зауважили у відомстві.