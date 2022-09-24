Російські авіакомпанії не “відлетіли” від мобілізації

На тлі вимог уряду РФ щодо нарощування пасажиропотоку та розвитку внутрішнього туризму, до 80% співробітників російських авіакомпаній можуть отримати повістки в рамках мобілізації. На момент 23 вересня працівники транспортного сектора не перебувають у переліку тих, кого Міноборони вирішило не залучати на службу.

Частковій мобілізації можуть підлягати від 50% до 80% співробітників авіакомпаній, пише газета “Комерсант”. За даними видання, російські авіакомпанії вже почали отримувати повістки у військкомати. Наразі працівники транспортного сектору не увійшли до списку громадян, яких на військову службу не закликатимуть, опублікований Міноборони РФ.

Пілотів немає серед тих, кого не торкнеться мобілізація

Відповідно до цього переліку, для забезпечення роботи високотехнологічних галузей та фінансової системи, прийнято рішення не закликати в рамках мобілізації громадян з вищою освітою, які працюють:

в акредитованих організаціях, які здійснюють діяльність у галузі інформаційних технологій

у російських операторах зв’язку та задіяним у забезпеченні стійкості, безпеки та цілісності функціонування споруд зв’язку

у системоутворюючих організаціях у сфері інформації та зв’язку

в організаціях, які забезпечують стабільність національної платіжної системи та інфраструктури фінансового ринку

Відповідно, ні пілотів, ні бортпровідників, ні тих фахівців, які працюють на пероні, ні персоналу, що забезпечує життєдіяльність транспортної системи, у цьому списку немає.

Авіакомпанії вже висловили побоювання, що, окрім пілотів, проблема може також виникнути із наземним персоналом. Наприклад, представниками IT-служб – цінними та рідкісними фахівцями, які мають специфічні компетенції, яких складно замінити.

Робітників транспорту неможливо оперативно замінити

Потрібно також враховувати, що аеропорти та авіакомпанії приймають на роботу співробітників переважно після довгих перевірок. Наприклад. До роботи у стерильній зоні аеропортів допускаються лише ті, хто має необхідні довідки від нарколога та психіатра. Тобто знайти, навчити та направити людину працювати у стерильній зоні – це дорогий і витратний за часом захід.

Крім іншого, за даними профільних авіаційних медіа, повістки також отримали кілька десятків авіадиспетчерів на Камчатці, Магадані та Іркутську.

«В окремих регіонах РФ ця обставина вже носить критичний характер роботи авіації», – цитують видання президента Федеральної профспілки авіадиспетчерів Сергія Ковальова.

Профспілка звернулася до прем’єр-міністра Михайла Мішустіна з проханням поширити заборону на призов диспетчерів та їхніх колег.