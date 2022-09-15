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Росіяни почали закопувати євро у лісах Фінляндії перед поверненням до Росії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Росіяни почали закопувати євро у лісах Фінляндії перед поверненням до Росії

Громадяни РФ, що повертаються з Фінляндії до Росії і мають при собі іноземну готівку, вигадали незвичайний спосіб уникнути конфіскації валюти на кордоні. Ті, хто не хоче витрачати гроші у прикордонних магазинах, залишають купюри у найближчому лісі.

Так, російські туристи побоюючись вилучення фінської митницею кількох сотень євро, вони вирішили вирушити до найближчого лісу. Там вибрали відокремлене місце, запакували купюри в поліетилен, поклали в невелику пляшку і закопали поряд із деревом. Потім винахідливі мандрівники сфотографували місцевість на смартфон, попередньо ввімкнувши геолокацію. Пізніше вони планують використати координати для того, щоб забрати свої гроші.

З минулого місяця регулярно з’являються повідомлення про те, що на російсько-фінському кордоні у громадян РФ митники вилучають іноземну валюту (під розпис і з поверненням наступного приїзду) або пропонують витратити її в найближчих торгових точках Фінляндії. Причому одні росіяни говорять про конфіскацію сотень чи навіть тисяч євро, інші – про відсутність питань про готівку зовсім.

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