Росіяни кинулися скуповувати квартири в несподіваній країні, і це зовсім не Туреччина чи ОАЕ

Російські «довгострокові» туристи вперше масово почали скуповувати квартири на одному з несподіваних, хоч і популярних туристичних напрямків, і це зовсім не Туреччина чи ОАЕ. Цією країною виявився Таїланд. Причини загалом зрозумілі: Європа для російських туристів, у тому числі власників нерухомості, закривається та загрожує санкціями; у популярній Туреччині ажіотаж — та й із санкціями є свої проблеми. На цьому тлі Таїланд виглядає як безпечна гавань.

За інформацією “Комерсанта”, незважаючи на те, що Таїланд нікому не дає інвестиційного громадянства, купівля нерухомості в цій країні російських туристів приваблює, зафіксовано зростання попиту в чотири рази, причому приблизно половину об’єктів у країні російські громадяни купують для власного проживання.

У 2020 році Таїланд вперше опинився в топ-10 найбільш затребуваних країн для придбання нерухомості серед росіян, зростання попиту за рік на нерухомість у країні склало 50-60%. У результаті Таїланд поряд з Туреччиною та ОАЕ увійшов до трійки країн, де інтерес росіян до придбання нерухомості цього року став стрімко зростати. Причому в результаті за даними Intermark Real Estate, росіяни, що у свою чергу посилається на статистику інформцентру з нерухомості Держбанку Таїланду (REIC), знаходяться на другому місці за кількістю куплених іноземцями квартир і апартаментів у королівстві. У першому кварталі цього року на їхню частку припало 6,4% усіх угод. Перше місце посідають громадяни Китаю (45%). США, Великобританія та Таїланд від росіян у цьому сенсі «відстали».

Нагадаємо, що у Туреччині придбання нерухомості росіянами за січень-квітень також показало 65% зростання і наші теж опинилися на другому місці. За січень-квітень 2022 року перше місце за операціями зайняв Іран: туристи купили 3.161 житлових приміщень. Друге місце – у Росії (2687), третє – у Іраку (2601).

Однак зростанню попиту на турецьку нерухомість заважають дві обставини. По-перше, серйозно злетіли ціни. По-друге, безпека володіння власністю в Туреччині виявилася дещо під питанням. Принаймні, у серпні турецька газета Yeni Şafak опублікувала скандальний матеріал, у якому запевнила, що представники ЦРУ США стали виявляти інтерес до нерухомості, яку росіяни активно купують у Туреччині, та загрожувати місцевим діловим колам девелоперів негативними наслідками від співпраці з Росією. Зокрема, в рамках «спостереження за санкціями» співробітники відомства США також опитували місцевих бізнесменів телефоном про те, «скільки вони продали будинків росіянам» та «у якій це було валюті та через який банк».

Так чи інакше, але «нейтральний» Таїланд, який поки що зберіг відносно помірні ціни на нерухомість, виявився привабливим для росіян. Тренд намітився ще влітку. Як зазначають експерти, країну офіційно визнано політично нейтральною, при цьому ціни на нерухомість у Таїланді поки що залишаються відносно доступними. За оцінками Intermark Real Estate, вартість мебльованої студії площею 30-35 кв. м у популярному туристичному районі Пхукету починається від $110 тис.. Приватні вілли з двома спальнями коштують від $200 тис. Щоправда інвестиційного громадянства Таїланд за купівлю нерухомості не дає.

Як повідомляють тайські ЗМІ, число росіян, які прибувають до їхньої країни, швидше за все, буде збільшуватися через оголошену Путіним часткову мобілізацію.

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії.

Згідно з офіційними заявами, у рамках цієї хвилі мобілізації Кремль збирається закликати до участі у війні в Україні 300 тисяч росіян. Проте ЗМІ стверджують, що у засекреченому пункті указу Путіна йдеться про набір мільйона людей.

Вже протягом години після оголошення мобілізації росіяни розкупили всі квитки на рейси 21 вересня у Стамбул, Єреван та Тбілісі. Тим часом на сухопутних кордонах Росії із сусідніми країнами утворилися величезні пробки – росіяни почали масово виїжджати з країни.