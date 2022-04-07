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Росіян закликали відмовитися від поїздок до Європи

Гліб Парфененко
Росіян закликали відмовитися від поїздок до Європи: названо причину

“Росіянам зараз нічого робити в Європі”, – заявив перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров. Він зазначив, що в таких поїздках російські туристи можуть наразитися на небезпеку з боку українських біженців і «розпропагованих» європейців – конфлікти можливі від побутових бійок до терактів.

Приводом для цієї думки, озвученої в бесіді з NEWS.ru, стала ситуація в Бухаресті, де автомобіль врізався у ворота російського посольства і спалахнув. Водій загинув у машині. Як з’ясувалося, ним був цілком Богдан Драгич. Напередодні у соцмережах він написав, що «теж українець», після чого і попрямував до російського посольства. Дательніше у читайте у матеріалі – “Автомобіль врізався в посольство Росії у Бухаресті, водій загинув (ФОТО)“.

«Я б у Європу не поїхав, відразу кажу. Справа навіть не в самих урядах тих країн. На побутовому рівні можливі конфлікти. Ви знаєте, що українці провокують дуже багато конфліктів», – заявив сенатор. Він зазначив, що й у мирний час минулого року не обходилося без провокацій: «Це робили в Туреччині на відпочинку, влаштовували бійки», — заявив Джабаров.

Ред. Рашисти досі не можуть второпати, що це лише початок їхньої розплати за злочини, які вчиняються їхньою фашистською державою на території України.

Для тих, кому важливим є здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Експерт вказав на найкориснішу та найдешевшу рибу».

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