Росіян, які намагаються залишити РФ, стали перевозити до Туреччини на VIP-яхтах із Сочі

Спосіб заробити на черговій хвилі тих, хто від’їжджає з Росії, представили в турецьких ЗМІ — згідно з їхніми заявами, в Сочі активізувалися підприємці, які публікують оголошення про «VIP-трансфер на яхті». У турецьких ЗМІ запевняють, що це можлива альтернатива — оскільки квитки на літак у ціні «злітають до кількох тисяч доларів» — і для тієї категорії, яка спроможна заплатити, яхта може стати непоганою альтернативою оренді чартерного літака.

VIP-трансфер на яхті абсолютно легальний – також запевняють автори реклами. Саме так вони відправляли охочих до Туреччини, починаючи ще з літніх місяців. Бажаючі вирушити на вітрильнику гарантовано дістануться турецьких берегів за 18-20 годин. При цьому ціна на рейс Сочі – Туреччина (точний порт прибуття не вказаний) складає від 200 тисяч до 400 тисяч рублів. Як правило, середнє завантаження яхти — не більше 10 осіб. З кожного бажаючого стягується передоплата 100 тис. рублів.

При цьому, як додають рекламники, охочі вирушити до «круїзу» пасажири чоловічої статі зобов’язані документально підтвердити, що у них немає проблем із військовою службою. Тобто на борт можуть піднятися лише туристи, які не отримали мобілізаційного виклику.