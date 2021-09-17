Росія пригрозила американським підприємствам санкціями за втручання у вибори

Mocĸвa попереджає Вашингтон і американські компанії про необхідність припинити подальше втручання у внутрішні справи Росії і нагадує, що терпіння країни може закінчитися. Про це заявила глава МЗС РФ Марія Захарова, яку цитує РІА Новини.

Москва направила в США “неспростовні докази” порушень закону іноземними інтернет-платформами. Однак вони відмовились видалити заборонений контент, який, по всій видимості, критикує Росію напередодні виборів в країні.

“Ми сподіваємося, що влада США негайно вживе заходів для задоволення наших вимог. Як ви знаєте, терпіння російської держави, яке до сих пір утримувався від зведення бар’єрів для американського бізнесу в Росії, не безмежне”, – сказав дипломат.

Вчора міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також заявив, що всі наявні дані з цього питання були передані Вашингтону і що Кремль очікує пояснень.

У п’ятницю посол США в Росії Джон Салліван був запрошений на зустріч з цього питання. У той же час США заявили, що на зустрічі обговорювалися шляхи стабілізації двосторонніх відносин.

Голосування на парламентських виборах в Росії пройде з 17 по 19 вересня. Державна Дума буде обиратися на п’ятирічний термін за змішаною системою: 225 депутатів за партійними списками і ще 225 – по одномандатних округах.