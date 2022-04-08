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Росія поскаржилася Туреччині на продаж безпілотників “Bayraktar” Україні

Гліб Парфененко

Росія поскаржилася Туреччині у зв’язку з продажем Україні бойових безпілотників Bayraktar TB2, заявив високопоставлений представник турецької адміністрації, повідомляє БТА.

Проте високопосадовець зазначив, що продаж був здійснений приватною турецькою компанією і не був міждержавною угодою.

“Росіяни засмучені і час від часу скаржаться на продаж безпілотників. Вони скаржилися раніше та скаржаться зараз”, – сказав представник адміністрації.

“Але ми вже відповіли… що це приватні компанії, і, крім того, ці закупівлі безпілотників були зроблені до війни”, – заявив він.

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