Російському закордонному паспорту пророкують стрімке падіння індексу

На тлі розв’язування агресивної війни Росії в Україні відбулася ще одна визначна подія для російських туристів: російський паспорт прогнозує стрімке скочування. Про це заявила консалтингова компанія Henley and Partners, яка формує індекс паспортів – рейтинг країн за рівнем свободи пересування без необхідності оформляти візи.

Нещодавній звіт показав, що лідерами рейтингу залишилися Японія та Сінгапур, а це означає, що володарі обох паспортів мають право без віз подорожувати загалом за 192 напрямками, не беручи до уваги обмеження, що діють у багатьох країнах. На другому місці розмістилися Німеччина та Південна Корея – їхній ліміт безвізових подорожей складає 190 країн. Третє місце поділили відразу чотири європейські країни – Фінляндія, Італія, Люксембург та Іспанія. Власники цих паспортів можуть подорожувати загалом 189 країнами по всьому світу без необхідності спочатку подавати заяву на отримання візи.

Щодо України, то вона отримала високі бали безвізового доступу до різних країн світу (143), що є найвищим зростанням цього показника порівняно з конкурентами. Наразі вона посідає 34-е місце у рейтингу. З 2012 року Україна піднялася у рейтингу на 26 місць.

Росія помітно відстала – має 49-е місце, а загальний бал становить 117. Проте аналітики компанії передбачили різке падіння російського паспорта найближчими місяцями через війну в Україні.

Як зазначив голова Henley and Partners Крістіан Х. Келін, останнє оновлення показало унікальний знімок мінливого світу. Він наголосив, що в міру того, як цінність російського паспорта знижується і світ відчиняє свої двері для громадян України, стає ясно, що «паспорт, який ви тримаєте, визначає вашу долю та різко впливає на ваші можливості».

«Хоча неможливо передбачити, як виглядатиме світ у тіні подій, що відбуваються у світі та в Україні, останній індекс передбачає, що розрив між Росією та здебільшого західного світу тільки збільшуватиметься», – зазначив він.

З початку війни Росії в Україні 4 мільйони українців були вимушені залишили свою країну. У відповідь країни ЄС запровадили санкції щодо Росії, які вважаються найжорсткішими за останні роки. В рамках обмежувальних заходів країни ЄС, включаючи США, Канаду та інші західні країни, вирішили закрити повітряний простір для російських авіаперевізників, а також припинили обробку візових заяв для російських туристів. Повну туристичну блокаду пропонують запровадити для російських мандрівників окремі учасники Євросоюзу. Йдеться про наполегливу пропозицію припинити видачу шенгенських віз росіянам, тобто, закрити доступ росіянам до 26 країн Європи. Подробиці читайте у матеріалі «У ЄС закликали повністю припинити видачу шенгенських віз росіянам».