Російські авіакомпанії переїжджають до Туреччини, щоб уникнути санкцій

Деякі російські авіакомпанії розглядають можливість створення перевізників, що базуються в Туреччині, щоб обійти санкції, які не дозволяють їм орендувати літаки та отримувати доступ до технічних та ремонтних підприємств після вторгнення в Україну.

Згідно з джерелами Bloomberg, Pegas Touristik, якій належить Nordwind Airlines, та Anex Tourism Group, яка управляє Azur Air, розглядають можливість відкриття нових авіакомпаній у Туреччині та ведуть переговори з лізинговими компаніями щодо придбання літаків.

На відміну від державного «Аерофлоту», який до вторгнення в Україну літав приблизно в 56 країн, Azur Air та Nordwind перевозять переважно російських туристів у туристичні напрямки. Вони базуються на Росії, але обидва є частиною найбільших туристичних компаній, контрольованих турецькими бізнесменами. Перевізники не зазнавали індивідуальних санкцій, тому дії не порушуватимуть правила, повідомили джерела на умовах анонімності.

Санкції Європейського союзу змусили лізингові компанії, що базуються в основному в Ірландії, призупинити оренду авіакомпаній у Росії та заборонили перевізникам літати у європейському повітряному просторі. Авіакомпанії зі свого боку відмовилися повернути літаки орендодавцям після того, як російський уряд, який вирішив зберегти повітряне сполучення країни, змусив їх отримати дозвіл перед поверненням літаків.

Дедалі більше російських туристів їдуть до Туреччини, незважаючи на нестачу рейсів, яка може досягти трьох мільйонів цього року порівняно з п’ятьма мільйонами у 2021 році, вважає голова Асоціації туроператорів Майя Ломідзе.

Але «попит набагато перевищує пропозицію» на маршрутах до Туреччини, оскільки Turkish Airlines не отримала всіх додаткових слотів, запрошених у російської авіаційної влади, а заборона на використання орендованих літаків за кордоном обмежує можливості російських перевізників, сказала вона.

За даними сайту planespotters.net, до російського вторгнення в парку Azur Air було 34 літаки Boeing. Nordwind мав 28 літаків, включаючи Airbus SE і Boeing.