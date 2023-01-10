“Рашатаун”: у Туреччині названий курортний район з найбільшою щільністю росіян, що понаїхали

Курортним районом у Туреччині, що останнім часом характеризується найбільшою щільністю росіян, що понаїхали, визнано містечко-супутник Аланьї — Махмутлар. Про освіту справжніх «рашатаунів» повідомила турецька газета «Turkiyeturizm».

Не секрет, що протягом багатьох років як зимова столиця для громадян країни агресора, виступала головна турецька курортна провінція Анталія, в якій щорічно відпочивають 1 мільйон туристів і проживають 43 тис. іноземців із 54 країн світу. Але у зв’язку російським вторгенням в Україну до Туреччини ринув величезний потік із росіян. Це призвело до утворення «рашатаунів» — чайнатауни, що нагадують, — райони щільного проживання китайців за кордоном.

Один із них, найбільший, утворився у невеликому містечку на узбережжі Середземного моря, поблизу популярного курортного міста Аланья (провінція Анталія). У зв’язку з напливом росіян муніципалітет Аланії відкрив офіс для працевлаштування та інших рішень проблем росіян що «понаїхали». Першим його відвідувачем і водночас співробітником став високопосадовець — мер Аланії Адам Мурат Юсель. Аналогічне бюро відкрилося й у самому Махмутларі. За словами чиновника, це серйозна підмога для вирішення питань, що накопичилися, що виникли через різко збільшену щільність населення.

«У нашому районі Махмутлар спостерігається швидке зростання населення. Після великого навантаження, яке виникло тут останнім часом, ми вирішили відкрити такий офіс. Так ми швидше задовольнятимемо запити приїжджих. Цей офіс також працюватиме як служба зайнятості. Ласкаво просимо до нас! Наші доброзичливі та досвідчені співробітники вітатиму мешканців Махмутлара», — таку заяву голови міста розповсюдили місцеві ЗМІ. За його словами, це серйозна підмога для вирішення питань, що накопичилися.