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Путін зупинив туризм: У Росії закрили сайт Ростуризму та доступ до всіх реєстрів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Путін зупинив туризм: У Росії закрили сайт Ростуризму та доступ до всіх реєстрів

Сайт скасованого Ростуризму припинив свою роботу. «З питань, пов’язаних із виконанням державних послуг та функцій у сфері туризму, просимо звертатися до Міністерства економічного розвитку РФ», – йдеться у повідомленні на порталі.

Представників турбізнесу непокоїть доступ до реєстрів туроператорів та турагентів. Вони розміщувалися на сайті Ростуризму, і зараз вийшло, що учасники ринку, а також туристи більше не мають доступу до цієї інформації. На сайті Мінекономрозвитку, до якого перейшли функції Ростуризму, публікуються лише накази про зміни у реєстрі туроператорів.

Путін зупинив туризм: У Росії закрили сайт Ростуризму та доступ до всіх реєстрів

Представники турагентств звертають увагу, що доступ до їхнього реєстру критично важливий: «З 1 січня ми не можемо працювати з туроператорами, якщо не внесені до реєстру турагентів».

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