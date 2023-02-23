Продажі турів до Туреччини в Росії впали практично до нуля

“Продажі Туреччини в Росії впали майже до нуля”, – таку звістку озвучує турецька туристична газета Turizmguncel. Причини такої ситуації пояснили турецькій громадськості Орхан Санкар, представник PEGAS Touristik у країнах СНД, та генеральний директор групи компаній «Інтурист». Вони назвали три основні причини: зростання цін у рублевому еквіваленті на тури до Туреччини, загальна невпевненість російського ринку, через яку основні продажі закордонних турів припадають на 1-4 тижні до вильоту, а також зростання ролі конкурентів Туреччини.

«Ціни на відпочинок у Туреччині в Росії зросли на 50-100%. Крім того, після постійних закриттів напрямків, у зв’язку з санціями через вторгення РФ в Україну, коли туристи не могли повернути свої гроші, російські туристи стали більш обережними у довгострокових покупках турів. Тому основний обсяг продажів припадає на останні 1-4 тижні», – пояснив дві перші причини пан Белюкбаші. Він також додав, що зараз курс євро становить 80 рублів, що також впливає на продаж турів.

При цьому представник «Пегаса» відзначив і серйозну роль конкуруючих напрямків. Йдеться насамперед про відпочинок у Таїланді, який нині активно продається у Росії. Також за його словами розвивається програма відпочинку у В’єтнамі. При цьому навіть «частка Єгипту змістилася у бік Таїланду», уточнив єксперт, причина чому – складніша доставка. Також до конкурентів потрапили Куба і Венесуела.