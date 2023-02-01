Про закордонний туризм для росіян доведеться забути на довгі роки: стали відомі плани російських авіакомпаній

Про закордонний туризм багатьом росіянам доведеться забути на довгі роки: принаймні до 2030 у планах основних російських перевізників не варто нарощувати закордонні ємності навіть до обсягів 2019 року, а отже авіакомпанії, ґрунтуючись на прогнозах чиновників, розуміють, що за кордон тепер їздитимуть одиниці. Таку шокуючі плани авіакомпаній вказав у своєму дослідженні АТОР. Базується воно на «аналізі даних, опублікованих групою компаній «Аерофлот» у рамках стратегії розвитку до 2030 року, а також раніше в затвердженій урядовій програмі розвитку авіагалузі.

Так, згідно з стратегією «Аерофлоту», всі авіакомпанії групи, насамперед, сам «Аерофлот» «Росія» та «Перемога» та «Аерофлот» до зазначеного терміну планують перевозити «не менше половини» всіх літаючих Росією та за межі країни, а саме 65 млн. пасажирів. За оцінками експертів, це «дозволить забезпечити не менше 50% частки ринку». Причому це число дано з урахуванням іноземних авіакомпаній.

І того, як підрахували в АТОР, всього за такого розкладу, авіаперельотами Росією та зарубіжними країнами зможуть скористатися не більше 130 млн пасажирів. При цьому стратегією розвитку авіатранспорту заплановано, що тільки на внутрішніх маршрутах мають бути перевезені щонайменше 104 млн. пасажирів. Якщо порахувати ці два прогнози, то на частку закордонних подорожей залишається 26 млн. крісел.

«Спираючись на прогнозні дані «Аерофлоту» та програму розвитку авіатранспорту, можна припустити, що у 2030 році пасажири технічно зможуть здійснити не більше 13 млн. поїздок авіаційним транспортом між Росією та закордонними пунктами прибуття», – заявили в АТОР. До цього експерти додають, що лише за три квартали 2022 року авіаційним транспортом до Росії в’їхало майже 4 млн іноземців. У результаті 2030 року російські туристи зможуть здійснити від 8 до 13 млн. – і трохи більше поїздок, оскільки іноземці також займатимуть ті самі об’єми.

Далі експерти наводять статистику — у 2019 році туристи здійснили 25.8 млн зарубіжних поїздок за кордон «по повітрю», 2020 «нерелевантний» зі зрозумілих причин загального закриття, у 2021 році кількість поїздок досягла 11.4 млн. А за підраховані три квартали 2022 – 7,75 млн. закордонних поїздок. “Таким чином, кількість вильотів за кордон залишиться на рівні кризових років: плани уряду та національного авіаперевізника не мають на увазі збільшення кількості закордонних поїздок росіян”, – роблять висновок експерти АТОР. За їх оцінками, у кращому разі кількість вильотів збережеться на рівні 2021-2022 років, що вдвічі менше, ніж було у 2019 році.