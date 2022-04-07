Припинено членство Росії у Раді ООН з прав людини. Як повідомив представник Польщі в ООН Кшиштоф Щерський, «Генеральна Асамблея ООН ухвалила історичне рішення».

Серед інших проти резолюції проголосували Росія, Китай, Іран, Куба та Сирія. Серед 93 країн, що підтримали проект, були країни Заходу, Ізраїль, Туреччина та більшість країн Латинської Америки. Індія, Бразилія і Саудівська Аравія увійшли до країн, що утрималися. Для ухвалення рішення було потрібно дві третини голосів.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала ухвалити документ. Вона стверджувала, що членство Росії в органі, метою якого є заохочення дотримання прав людини, було б не лише лицемірним, а й небезпечним. Посол України Сергій Кисилика порівняв Раду з прав людини з Титаніком, і голосування за винятком Росії врятувало цей орган ООН від загибелі.

“Росія явно провалилася як член ООН”

У промові, що виправдовує підтримку Польщі резолюції про виключення Росії з Ради ООН з прав людини, посол Кшиштоф Щерський заявив, що Росія явно зазнала невдачі як член цієї групи і що напад Росії та злочини, скоєні в Україні, порушили цілі та принципи Статуту ООН. Польський дипломат стверджував, що хоча призупинення членства одного з членів Ради було безпрецедентним, неспровоковане та невиправдане вторгнення Росії до сусідньої країни та навмисні напади на мирних жителів виправдовують такий крок.

Подібна доля осягає постійного члена Ради Безпеки ООН уперше. “Генеральна Асамблея ООН ухвалила історичне рішення”, – написав Кшиштоф Щерскі в Twitter.