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Президент Єврокомісії: Росії загрожує розпад, Україні – європейське майбутнє

Гліб Парфененко
Президент Єврокомісії: Росії загрожує розпад, Україні – європейське майбутнє

Росії загрожує розпад через посилення санкцій, а Україна має європейське майбутнє, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, цитована БТА.

“У міру руху України до європейського майбутнього Росія впадатиме в економічний, фінансовий і технологічний занепад”, – заявила фон дер Ляйєн у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

«Ваша боротьба — це наша боротьба. Я тут, у Києві, з вами, щоб надіслати дуже сильний сигнал: ЄС на вашому боці. Ми на вашому боці», – додала вона.

Фон дер Ляєн засудила масові вбивства мирних жителів у місті Буча, відповідальність за які Україна покладає на російські війська, які окупували невелике місто на північний захід від української столиці.

“Ми мобілізуємо нашу економічну міць, щоб змусити (Володимира) Путіна заплатити дуже, дуже високу ціну”, – сказала вона.

Зі свого боку Зеленський сказав, що, хоча він «особисто вдячний» фон дер Лаєн за п’ять серій санкцій, запроваджених ЄС, «цього недостатньо».

Фон дер Лаєн також відвідала сьогодні Бучу у супроводі міністра закордонних справ Європи Жозепа Борреля та прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера.

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