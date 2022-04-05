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“Повернення до тоталітарного минулого”: правозахисний центр “Меморіал” закривається у Росії

Гліб Парфененко

Правозахисний центр “Меморіал”, одна з найвідоміших російських правозахисних організацій, оголосив про своє закриття у вівторок у заяві, опублікованій в Інтернеті, повідомляє CNN.

Верховний суд Росії ухвалив рішення про закриття “Меморіалу” у грудні минулого року в рамках кампанії юридичних та адміністративних нападок на громадянське суспільство та правозахисні організації в країні.

“Сьогодні, 5 квітня 2022 року, ЛР “Меморіал” буде ліквідовано”, – йдеться в офіційній заяві, згідно з якою “повернення до тоталітарного минулого можливе, воно відбувається зараз, на очах усього світу”.

“Меморіал”, одна із найстаріших правозахисних організацій країни, відстежує політичні репресії в сучасній Росії та документує злочини тоталітарного режиму в Радянському Союзі.

Управління комісара ООН з прав людини поряд з іншими групами моніторингу прав людини засудило рішення суду про закриття центру.

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