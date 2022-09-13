Підраховано, наскільки санкції подорожчали відпочинок у Туреччині для російських туристів

Відпочинок у Туреччині виявився серед чи не найдорожчих для російського туриста «продуктів» за роки санкцій, історія яких почалася з 2014 року. Таку інформацію, яку надав портал Politika, транслюють турецькі ЗМІ.

У дослідженні, що проводилося, порівнюється вплив санкцій 2014 і 2022 років на купівельну спроможність російського споживача. До числа аналізованих показників — від цін на продукти та бензин, до нерухомості та автомобілів. Також до списку потрапили ціни на їжу у ресторанах та на відпочинок у Туреччині.

Як показало дослідження, з 2014 року середня ціна відпочинку в Туреччині в Росії зросла майже вдвічі. Середня ціна поїздки до Туреччини становила 24 тисячі рублів (14000 грн) у 2014 році. 2022 року вона піднялася до 46 тисяч рублів (28000 грн) — і це, треба зазначити, ціна «нижча за середню».

Для порівняння, за аналізом, за ці 8 років вартість їжі в ресторані збільшилася на 51%, ціни на м’ясо піднялися на 75%, на рибу — на 100%. Ціна бензину зросла на 46-47%, а темпи зростання цін на житло – близько 46%.