Партія Володимира Путіна здобула конституційну більшість в нижній палаті російського парламенту

Половина підрахованих голосів дозволила правлячій партії “Єдина Росія” зберегти конституційну більшість в нижній палаті парламенту, згідно з даними, опублікованими Центральною виборчою комісією на початку понеділка.

Згідно 50,02% голосів загальнонаціональних партійних списків, лідирує «Єдина Росія» з 46,11%. При 50,11 відсотка голосів, поданих в окремих округах, партія отримала 85,78 відсотка, або 193 місця з 225.

Таким чином, в тому числі на основі пропорційного розподілу голосів, відданих за партії, які не пройшли в парламент що, за даними інформаційного агентства “Інтерфакс”, означає збереження конституційної більшості.