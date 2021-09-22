На сході Росії зник з радарів літак Ан-26

Літак Ан-26, на борту якого було шестеро людей, пропав з радарів в Хабаровському краї Росії. Інформацію підтвердили в МНС РФ.

Згідно з інформацією ТАСС, зв’язок з літаком, що належить ЗАТ «Льотні перевірки і системи», була загублена під час виконання технічного польоту з перевірки засобів зв’язку.

Організовано пошуки повітряного судна, в них задіяний вертоліт Мі-8 Росавіації. В готовність також наведено Мі-8 МНС.

Співрозмовник в регіональному уряді розповіло, що вертоліт, відправлений на пошуки зниклого в Хабаровському краї Ан-26, не зміг знайти його через погану видимість. “Погана погода. Швидше за все, будуть відправляти наземні групи”, – сказав він.