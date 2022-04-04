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МЗС Росії: Трибунал для Путіна – лише після розслідування бомбардувань Югославії

Гліб Парфененко
Захарова: Трибунал для Путіна – лише після розслідування бомбардувань Югославії

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала заклик президента США Джо Байдена залучити президента Росії Володимира Путіна до суду Міжнародного карного трибуналу в Гаазі за військові злочини, повідомляє газета “Правда”.

Захарова рекомендувала Вашингтону, щоб суд спочатку розібрався з тим, що сталося в Югославії, Іраку, Косово та Японії.

«Нехай спочатку розпочнеться розслідування бомбардувань Югославії та окупації Іраку. Ще можна знайти ініціаторів «різанини у Сребрениці». І, звісно, ​​торгівля органами у Косові під прикриттям американських чиновників”, – написала Захарова у своєму Telegram-каналі.

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