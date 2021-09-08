Міністр з надзвичайних ситуацій Росії загинув під час навчань в Норильську

Міністр з надзвичайних ситуацій Росії Євген Зінічов загинув під час навчань в сибірському місті Норильську. Про це повідомили в його відомстві з посиланням на світові агентства.

«З жалем повідомляємо, що при виконанні службових обов’язків, під час перебування в Норильську на міжвідомчих навчаннях із захисту Арктичної зони від надзвичайних ситуацій, порятунку людських життів, глава СНД Євген Зінічов трагічно загинув», – сказано в повідомленні.

Зінічов знаходився на краю прибережного обриву з відеооператором, який послизнувся і впав у воду. Поки навколишні розуміли, що відбувається, міністр стрибнув у воду, щоб врятувати людину яка впала, але сам вдарився об каміння і помер на місці, заявила головний редактор прокремлівського телеканалу RT Маргарита Симоньян.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін був проінформований про трагедію.

Зінічов є міністром з 2018 року. До цього він побудував кар’єру в основному в різних службах безпеки, зокрема в тій, яка відповідає за захист глав російських держав. Він також був частиною радянського КДБ в останні роки Радянського Союзу. У 1991 році він вступив на роботу в Російську службу захисту знаменитостей. З 2006 року він був у складі охоронців президентів Володимира Путіна і Дмитра Медведєва. У 2014 році він став фігурою номер два в контррозвідці російської розвідки. З 2016 року до призначення главою МНС Зінич займав посаду заступника директора ФСБ.