Макрон: Путін хоче захопити Донбас до Дня Перемоги – 9 травня

Президент Росії Володимир Путін зосередить військові атаки Росії в Україні на сепаратистських районах Донбасу, щоб здобути «перемогу» 9 травня, у річницю капітуляції нацистської Німеччини у 1945 році, заявив французький колега Еммануель Макрон, цитує France Press.

“Для Росії 9 травня – національне свято, важлива військова подія, і майже напевно для президента Путіна 9 травня має стати днем ​​перемоги”, – сказав Макрон французькому радіо RTL.

За його словами, російські сили зосередять свої зусилля на Донеччині.

Найближчими тижнями в цьому районі на сході країни на нас чекає багато важких сцен, сказав французький лідер.

Він нагадав, що Франція разом із Грецією та Туреччиною намагалася організувати гуманітарні коридори в обложене портове місто Маріуполь на півдні України, але «зіштовхувалася з великими труднощами» через «повну відмову Росії» від співпраці.

Посилаючись на нові антиросійські санкції, ухвалені вчора Євросоюзом, Макрон звинуватив партію свого опонента на виборах Марін Ле Пен, назвавши її колишньою назвою — «Національний фронт», — у тому, що вона залишається двозначною та уникає засудження Росії.

“Прикметно засудження всіх членів Національного фронту в Європарламенті, коли справа дійшла до введення санкцій проти Росії, що показує вам двозначність, яку деякі все ще виявляють по відношенню до цієї країни, незважаючи на війну”, – сказав французький лідер.