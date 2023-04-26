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Країни ЄС додадуть російським туристам візовий збір «на відновлення України»

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Російським туристам хочуть закласти у вартість європейських віз «збір на відновлення України»

«Заплатити додатковий збір та поїхати до Риму або уникнути збору та відпочивати у Мінську» – такий вибір можуть поставити перед російськими туристами, що залишаються вірними європейським маршрутам. Принаймні, саме такий вибір, згідно з telegram-каналом «База», запропонувала міжнародна група експертів, яка розробляє санкції проти Росії. Збір запропоновано стягувати «на відновлення України».

«Група експертів опублікувала нові ініціативи щодо посилення санкцій проти Росії. Серед них виявилася рекомендація щодо запровадження спеціального збору на відновлення України – його пропонується стягувати з росіян під час оформлення європейських віз.

Також група закликала розробити механізм для зняття санкцій з чиновників та олігархів, але лише за «належної поведінки», – цитують експерти каналу. “Належною поведінкою” само собою названа засудження і повна відмова від підтримки війни в Україні. Таким чином пропонується додати збір до всіх віз, які видаються громадянам Росії, які подорожують до Європи та інших країн, що входять до «санкційної коаліції».

Що, зрештою, не дивно: група експертів, сформована за ініціативою Володимира Зеленського, розробляє санкції проти Росії та Білорусі. Їй керують голова Офісу президента України Андрій Єрмак та екс-радник президента США з питань нацбезпеки Майкл Макфол.

Зазначимо, що нещодавно російські туроператори фіксували зростання попиту на європейські маршрути, насамперед до Італії та Греції. Чи будуть вжиті ці заходи і чи погодяться на них «елітні» росіяни, які готові будь-що подорожувати до звичної Європи — питання.

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