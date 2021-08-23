Київ ввів санкції проти “Ростелекома” і інших російських компаній

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) про блокування доступу до веб-ресурсів “Ростелекома”, видань «Московський комсомолець» і інших російських ресурсів.

Це випливає з указу глави держави, опублікованого в неділю на сайті президента України, передає Інтерфакс.

Відповідно до рішення РНБО, обмежувальні заходи торкнуться 12 російських компаній.

Під санкції, зокрема, підпадають АТ «Бізнес ньюс медіа» і належить йому сайт «Ведомости», АТ «ТРК-32», акціонерне товариство «Бізнес Ньюс Медіа», Фонд вивчення історичної перспективи, Асоціація благодійної допомоги «Взаємодопомога».

Також санкції поширяться на «Новінфо», «Народні новини», а також Інформаційне агентство «Онлі ньюс».