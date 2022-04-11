Голова Держдуми хоче позбавити «зрадників» російського громадянства

Спікер нижньої палати російського парламенту сьогодні запропонував позбавляти громадянства “зрадників”, які виступають проти вторгнення в Україну, навівши приклад журналіста, який тримав плакат проти війни, повідомляє БТА.

“Переважна більшість наших громадян підтримують спеціальну військову операцію в Україні, розуміють її необхідність для безпеки нашої країни та нашого народу. Але є й ті, хто поводиться боягузливо, віроломно”, – сказав спікер Держдуми В’ячеслав Володін.

“Вони роблять заяви, представляючи їх як свої особисті переконання, як боротьбу за мир, але насправді все виявляється інсценуванням НАТО, де актори отримують печиво від Держдепартаменту після того, як виконають свою роль”.

Сьогодні Марина Овсяннікова отримала таку допомогу у вигляді роботи у компанії “Вельт”, цитує Володіна ТАРС. “На жаль, для таких “громадян Російської Федерації” не існує процедури позбавлення їхнього громадянства та заборони на в’їзд до нашої країни. Але, можливо, це буде добре”, – продовжив він у своєму Telegram-каналі. “Що ви думаєте?” – Запитав він у своїх послідовників.

У середині березня журналістка Марина Овсяннікова тримала плакат із написом “Ні війні” у прямому телеефірі. Вона звільнилася з роботи у російській громадській телекомпанії “Перший канал”. Сьогодні німецька газета “Вельт” повідомила, що вона працюватиме як кореспондент по Україні та Росії.

“Тепер вона працюватиме в країні НАТО, виправдовуючи постачання зброї українським неонацистам, відправляючи іноземних найманців воювати з нашими солдатами та захищаючи санкції проти Росії”, – сказав Володін.

Франс Прес зазначає, що такий радикальний захід, як позбавлення громадянства, навряд чи буде вжито без схвалення президента Володимира Путіна.