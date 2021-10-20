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Міжнародні організаціїНАТОРОСІЯ

Глава Пентагону: Росія не може заблокувати прагнення України вступити в НАТО

Гліб Парфененко
Глава Пентагону: Росія не може заблокувати прагнення України вступити в НАТО

Жодна третя країна не має права вето щодо прагнення України вступити в НАТО. На цьому наполягав міністр оборони США Ллойд Остін на прес-конференції за підсумками вчорашнього візиту в Київ, коли його запитали про заперечення Росії проти вступу України до західного військового альянсу, повідомляє Reuters.

Остін підкреслив: “Жодна третя країна не має права вето на рішення про членство в НАТО. Україна, як ви чули мої слова раніше, має право самостійно визначати свою майбутню зовнішню політику, і ми очікуємо, що вони зможуть зробити це без будь-якого зовнішнього втручання”.

Остін також зазначив, що Росія почала конфлікт на сході України і є перешкодою для його мирного вирішення.

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