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Генштаб ЗСУ: Росія перегруповує війська для посилення удару на сході

Євгеній Подольський

Генштаб ЗСУ у записі, опублікованому в одній із соціальних мереж, повторює інформацію про те, що російські війська в Україні відводяться на деяких напрямках з метою посилення угруповань перед подальшим наступом на сході країни: на Донбасі та Харківській області.

«Агресор також активізував роботу з так званими добровольцями», — йдеться у комюніке штабу, який описує ситуацію на 6 ранку за місцевим часом.

«Водночас активізовано роботу із залучення російських військ, дислокованих на території Придністров’я до Молдови, для проведення провокаційно-демонстраційних заходів на кордоні з Україною. Передислокація російських військ називається Придністровською республікою з метою підготовки до демонстрації готовності до наступу та, можливо, до військових дій проти України”, – зазначили у штабі.

“Ми всі хочемо перемоги”

З іншого боку, в останньому відео, розміщеному у Facebook, Володимир Зеленський заявив, що окупаційні сили готуються до нових потужних атак на Україну. – На сході нашої країни ситуація залишається вкрай складною. Російська армія на Донбасі та в районі Харкова готується до нових потужних ударів, зазначив український лідер.

– Готуємось до ще активнішої оборони, використовуємо всі – і внутрішні, і зовнішні – можливості. Попереду тяжкі бої. Ми ще не можемо думати, що пройшли усі випробування. Ми всі хочемо перемоги. Якщо він настане, всі відчують, що настав світ, – наголосив Володимир Зеленський.

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