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Генштаб ЗСУ: деякі російські солдати відмовляються брати участь у війні

Євгеній Подольський

Міністерство оборони України повідомляє, що російську атаку на деяких напрямках зупинено. Міністр оборони Олексій Резніков заявив у щоденній заяві, що бойовий дух солдатів російської армії низький і деякі командири відмовляються брати участь у бойових діях.

За ранковим повідомленням Генерального штабу, командири різних рангів російської 3-ї механізованої дивізії 20-ї армії відмовляються від участі в бойових діях. «Військові мають «масово писати заяви про звільнення», — йдеться у повідомленні штабу у Facebook.

Росіяни відмовляються брати участь у війні

Українське командування також стверджує, що військовослужбовці двох батальйонно-тактичних груп зі складу 4-ї російської військової бази (із окупованої Південної Осетії, штаб повідомив про їхнє перекидання на Україну 30 березня) відмовилися від участі в бойових діях в Україні.

Щоб компенсувати втрати особового складу в армії, російська влада агітує серед мирного населення йти до армії. Такі акції проводяться на території Російської Федерації та в окупованих Донецькій та Луганській областях, а також у Криму. Російські війська систематично порушують положення міжнародного гуманітарного права щодо ведення війни.

Війська окупантів розміщують військову техніку в безпосередній близькості від житлових масивів, здійснюють насильство над цивільним населенням, грабують та крадуть. Олексій Резніков повідомив, що українська армія відбила 6 атак противника в Донецькій та Луганській областях, знищила 4 танки та 6 бронемашин. ВПС України вчора збили два російські літаки, один вертоліт, безпілотник і 4 крилаті ракети.

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