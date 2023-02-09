Футболіст збірної України побив російського туриста у турецькому готелі

У Туреччині стався конфлікт між туристами з Росії та України. Одним із учасників став футболіст збірної України Данило Сікан. У цей час року у Туреччині на зборах перебувають багато команд. У тому числі і «Шахтар», у якому грає вищезгаданий спортсмен.

Він йшов територією в клубній футболці, чим і звернув увагу росіянина. Той, кажуть, був у нетверезому стані та вирішив вигукнути фразу «Слава Росії». Нападнику збірної України це не сподобалося, і він виправдав своє ігрове амплуа, завдавши удару першим і збивши туриста з ніг. Росіянин у результаті потрапив до лікарні з черепно-мозковою травмою. За даними ЗМІ, представникам «Шахтаря» вдалося залагодити інцидент за участю другої сторони, адміністрації готелю та поліції.

Місце, де стався конфлікт, не уточнюється. Проте, судячи з інформації прес-служби футбольного клубу, із середини січня гравці перебувають у Белеку.