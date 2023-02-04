Франція припинила продовжувати візи росіянам

Один із найпопулярніших туристичних напрямків у Європі відмовився йти назустріч російським туристам: 6 лютого Франція припинить продовжувати росіянам візи, у яких минув час дії під час пандемії коронавірусу. Про це «Фонтанці» розповіли спеціалісти візового центру Франції.

Тепер росіяни, які раніше мали на руках французькі візи, повинні записуватися на загальних підставах, т.к. з понеділка громадян РФ скасовується можливість запису документів за категорією «продовження». Видання нагадало, що раніше протягом майже року візові центри Франції залишили росіянам можливість подавати заяви на оновлення 2-х та 5-річних багаторазових короткострокових віз, виданих чи закінчених у ковідний період.

Перерахуємо типи французької шенгенської візи для короткострокового перебування, що дозволяють в’їхати до Франції та залишитися там на строк до 90 днів громадянам 3-х країн: