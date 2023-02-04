Франція припинила продовжувати візи росіянам

Один із найпопулярніших туристичних напрямків у Європі відмовився йти назустріч російським туристам: 6 лютого Франція припинить продовжувати росіянам візи, у яких минув час дії під час пандемії коронавірусу. Про це «Фонтанці» розповіли спеціалісти візового центру Франції.
Тепер росіяни, які раніше мали на руках французькі візи, повинні записуватися на загальних підставах, т.к. з понеділка громадян РФ скасовується можливість запису документів за категорією «продовження». Видання нагадало, що раніше протягом майже року візові центри Франції залишили росіянам можливість подавати заяви на оновлення 2-х та 5-річних багаторазових короткострокових віз, виданих чи закінчених у ковідний період.
Перерахуємо типи французької шенгенської візи для короткострокового перебування, що дозволяють в’їхати до Франції та залишитися там на строк до 90 днів громадянам 3-х країн:
- Французька транзитна віза. Дозволяє приземлитися в одному з аеропортів Франції, щоб сісти на рейс, який доставить туриста до країни, яка не входить до Шенгенської зони.
- Французька туристична віза. Підходить для відпочинку або вивчення та знайомства з визначними пам’ятками.
- Французька віза для відвідування сім’ї чи друзів. Для відвідування друзів або членів сім’ї, які проживають у цій країні.
- Франція Business. Для ділового туризму
- Віза до Франції для офіційного візиту. Для ділових туристів у складі іноземної офіційної делегації, запрошеної до Франції з офіційним візитом.
- Віза до Франції. Потрібно для лікування в лікарні, розташованій у Франції.
- Французька віза. Підійде. якщо курс навчання складає до трьох місяців у навчальному закладі країни.
- Віза до Франції для культурних, спортивних та кінознімальних груп. Стане в нагоді для відвідування заходів у Франції, пов’язаних зі спортом або культурою.